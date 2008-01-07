عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا پیش از سفر وی به فلسطین اشغالی، به توافق مشترک دست پیدا کنند.



- به گفته صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، ابومازن رئیس تشکیلات و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی، روز سه شنبه در بیت المقدس اشغالی،پیش از سفر جرج بوش دیدار خواهند کرد.



- در بیست و چهار ساعت گذشته، شش فلسطینی در ادامه حملات ارتش رژیم اشغالگر قدس به نوارغزه ، به شهادت رسیدند.



- اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با ارسال نامه ای برای نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، آمادگی دولت خود را برای همکاری با تلاشهای بین المللی و به ویژه فرانسه برای برقراری امنیت وثبات در منطقه اعلام کرد.



- مقامهای مغربی پیش از آغاز دور سوم مذاکرات میان مغرب و جبهه پولیساریو(جبهه آزادیبخش صحرای غربی) در نزدیک نیویورک، اعلام کردند که طرح مغرب برای اعطای خودمختاری به منطقه صحرای غربی، تنها راه برای حل مناقشه میان رباط و پولیساریو خواهد بود.



- اوضاع دارفور سودان وسومالی در دستورکار نشست آتی سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا قرار دارد؛ این نشست 31 ژانویه در آدیس آبابا - پایتخت اتیوپی- آغاز می شود.



- در پی تهدیدهای ادریس دیبی رئیس جمهوری چاد مبنی بر پیگرد و سرکوب شورشیان چادی در داخل خاک سودان، نیروهای مسلح این کشور، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه حمله از سوی چاد اعلام کردند.

- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری اردن به سفر دو روزه خود به اردن پایان داد؛ سارکوزی در این سفر با عبدالله دوم شاه اردن درباره اوضاع کنونی منطقه خاورمیانه بحث و تبادل نظرکرد.



- سناتور باراک اوباما در نظرسنجی های انجام شده درباره انتخابات مقدماتی دموکراتها در ایالت نیوهمشایر در شمال شرق آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آتی، بر هیلاری کلینتون رقیب دموکرات خود پیروز شد؛اوباما در انتخابات مقدماتی دموکراتها در ایالت آیووا، بر کلینتون پیروز شده بود.

- کمیته انتخابات گرجستان، پیروزی میخائیل ساکاشویلی را در دور اول پس از به دست آوردن بیش از 50 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام اعلام کرد؛ مخالفان به نتایج این انتخابات اعتراض کرده اند.

- رایلا اودینگا نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری کنیا، آمادگی خود را برای تقسیم قدرت با موای کیباکی رقیب خود اعلام کرد.