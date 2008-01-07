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۱۷ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

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وزارت علوم امتحانات 27 و 30 دی ماه دانشگاهها را لغو کرد

وزارت علوم امتحانات 27 و 30 دی ماه دانشگاهها را لغو کرد

بخشنامه لغو امتحانات 27 و 30 دی ماه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سوی وزارت علوم ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعویق امتحانات 27 و 30 دی ماه را یکشنبه 16 دی ماه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده است.

خالقی با اشاره به اهمیت حضور عموم دانشجویان و دانشگاهیان در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در این بخشنامه خطاب به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور آورده است : "به منظور رفع موانع احتمالی بر سر راه کسب فیوضات معنوی عزاداری ایام تاسوعا و عاشورا، مقتضی است دستور فرمایید برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 87-86 به گونه ای تنظیم گردد که در روزهای هشتم و یازدهم ماه محرم برابر بیست و هفتم و سی ام دی ماه جاری دانشجویان هیچگونه امتحانی نداشته باشند."

معاون وزیر علوم در ادامه متذکر شده است : "در صورتیکه پیش از این برنامه امتحانی پایان نیمسال اول آن دانشگاه / موسسه تنظیم شده، لازم است نسبت به تغییر تاریخ امتحان یا امتحانات پیش بینی شده در روزهای موصوف اقدام لازم معمول دارند."

این بخشنامه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز رونوشت شده است.

کد مطلب 617316

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