وزارت علوم امتحانات 27 و 30 دی ماه دانشگاهها را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعویق امتحانات 27 و 30 دی ماه را یکشنبه 16 دی ماه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده است.

خالقی با اشاره به اهمیت حضور عموم دانشجویان و دانشگاهیان در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در این بخشنامه خطاب به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور آورده است : "به منظور رفع موانع احتمالی بر سر راه کسب فیوضات معنوی عزاداری ایام تاسوعا و عاشورا، مقتضی است دستور فرمایید برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 87-86 به گونه ای تنظیم گردد که در روزهای هشتم و یازدهم ماه محرم برابر بیست و هفتم و سی ام دی ماه جاری دانشجویان هیچگونه امتحانی نداشته باشند."

معاون وزیر علوم در ادامه متذکر شده است : "در صورتیکه پیش از این برنامه امتحانی پایان نیمسال اول آن دانشگاه / موسسه تنظیم شده، لازم است نسبت به تغییر تاریخ امتحان یا امتحانات پیش بینی شده در روزهای موصوف اقدام لازم معمول دارند."

این بخشنامه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز رونوشت شده است.