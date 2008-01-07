به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز در بخش دیگری از سخنان خود به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، عدم تفکیک حوزه مسئولیت ها و اختیارات را از دیگر موارد انتقادی به شیوه بودجه نویسی سابق در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از ششصد دستگاه در کشور درست شده که هر یک ردیفی مستقل در بودجه به خود اختصاص داده و موافقتنامه های جاری مستقل نیز برای خود تنظیم می کنند و این در تمام سال وقت آنها را می گیرد.

وی با ذکر چند مثال از مصایق عدم تفکیک مسئولیت ها و اختیارات در جریان بودجه نویسی سابق، افزود: به واقع چطور می توان ضمن هدف گذاری به هدایت نقاط مطلوب از نقطه ای متمرکز پرداخت؟

رئیس جمهور ادامه داد : تنها یکی از معاونت های سازمان مدیریت سابق بیش از 2500 موافقتنامه عمرانی در طول سال امضا می کند و با توجه به محدودیت وقت چه زمانی برای این معاونت جهت پیگیری، هدفگذاری ، بررسی نتایج و اصلاح امور باقی خواهد ماند؟

احمدی نژاد با اشاره به دو اصل 60 و 134 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصول دستگاه اجرای کشور جز در مواردی مسئول امور بودجه و باید به مردم پاسخگو باشد اما ما شاهدیم که دهها، صدها و تعداد زیادی سازمان ایجاد شده که به بودجه متصلند و به قول خود ردیف اختصاصی می گیرند و زیر نظر رئیس جمهور و وزرا نیز قرار ندارند و بخش مهمی از بودجه را نیز به سمت خود هدایت می کنند؛ در این موارد چه کسی باید پاسخ دهد؟

وی همچنین عدم امکان نظارت دقیق را دیگر انتقادی دانست که به شیوه بودجه نویسی سابق وارد است و افزود: زمانی که حوزه مسئولیت ها و اختیارات به طور کامل خلط می شود چطور می توان به نظارت دقیق پرداخت؛ در همین زمینه قابل توجه است که تفریغ بودجه یکی از اعمال شاق در کشور ماست. به واقع چرا باید اینگونه باشد؟

رئیس جمهور با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود مجلس شورای اسلامی امکان نظارت دقیق خود بر امور را از دست می دهد ، تاکید کرد: بسیاری از بحث ها و چالش هایی که در هر سال در خصوص بودجه داریم در میدانی فرعی و حاشیه ای و نه میدان اصلی است! بالاخره باید فرصتی فراهم شود که ما از دستگاهی بپرسیم آقای دستگاه! در ازای دریافت سرمایه کشور چه چیزی تحویل داده اید؟

احمدی نژاد با اشاره به نقایصی که در بخش نظارتی در خصوص عملکرد بخش آب در کشور وجود دارد گفت: مجلس محترم همواره از بودجه های بخش آب دفاع کرده است اما در حال حاضر چه حاصلی فراهم شده؟ ما هنوز علیرغم ذخیره مقدار قابل توجهی آب، شبکه ای برای بهره برداری از آب های ذخیره شده نداریم؛ آیا نمی توانستیم مقدار کمتری آب ذخیره کنیم و همان مقدار را با ایجاد شبکه های آبرسانی به زمین های مردم برسانیم؟

رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه هم دولت و هم مجلس از مسائل اصلی غافل مانده اند، ادامه داد : به صراحت می گویم که نه دولت و نه مجلس هیچکدام تصویر واقعی از بودجه ای که بعدا از مجلس خارج می شود ندارند و اگر کسی بر خلاف این اعتقاد دارد بعدا به من بگوید اما واقعا چرا باید این گونه باشد.

احمدی نژاد یادآوری کرد : تمام تلاش نمایندگان و وقتی که دولت صرف می کند و انرژی سنگینی که برای این منظور صرف می شود کمتر از 25 درصد مورد بهره برداری قرار می گیرد و این مسئله باید اصلاح شود.

رئیس جمهور همچنین در آغاز سخنان خود با اشاره به بارندگی های اخیر در کشور موج سرما و بارش ها را نشانه رحمت و لطف الهی در کشورمان دانست و گفت: این بارش ها سالی پربرکت را به ملت ما نوید می دهد.

وی با اشاره به مشکلات بی سابقه در طول 50 سال اخیر که مشکلاتی در کشور ایجاد کرده، افزود: با اینکه بیش از نیمی از راههای کشور در اثر بارش های سنگین و یخبندان دچار مشکل شده همکاران ما در بخش های مختلف فداکارانه و ایثارگرانه چند شبانه روز است که در جاده های کشور با تحمل سرما و سایر مشکلات در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

احمدی نژاد با اشاره به ورود ارتش و نفربرها برای نجات هموطنانی که در میان برف گرفتار شده اند ، گفت: بحمدلله تاکنون هیچ گزارشی از آسیب جانی در نتیجه موج اخیر سرما به ملت عزیزمان دریافت نکرده ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه "چون خودم این کارها را کرده ام و با مشکلات آن آشنا هستم" از همه کسانی که بی نام و نشان به ملت خدمت رسانی می کنند، سپاسگذاری کرد و گفت: جا دارد از همکارانم در شرکت گاز که علیرغم محدودیت های تحمیل شده و افزایش بی سابقه مصرف ، مشکلات مردم در استفاده از گاز را مرتفع کردند ، تشکر کنم و ما امروز با کمترین مشکل در این خصوص مواجه هستیم.

رئیس قوه مجریه در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به عربستان و شرکت در مراسم معنوی حج تمتع گفت این نکته را نیز باید بگویم که در سفر حج در خدمت آقای ابوترابی همواره به یاد شما بودیم و یکی از دعاهای مستمر ما برای شما عزیزان بود.

ادامه دارد....