کتاب "علم، عقل و دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب که توسط گروه پژوهشی فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی خراسان به انجام رسیده کتابی است که در آن نویسنده نسبت علم و دین و پیامدهای نگرش علمی را برای دین باز می گوید.

پیام اصلی نویسنده به عنوان یکی از روحانیان آیین مسیحیت این است که الهی دانان معمولا و غالبا، بدون آن که در علم و رهاوردهای نگرش علمی نقادانه بنگرند، آنها را تنقیح ناشره و غیرنقادانه در الهیات به کار برده اند.

اگر علم و دین را نسبتی هست، که وی معتقد است هست، باید این نسبت هوشمندانه، آگاهانه و نقادانه باشد.