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۱۷ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

اعضای هیئت‌های اجرایی اقلیت‌های دینی امروز تعیین می‌شوند

اعضای هیئت‌های اجرایی اقلیت‌های دینی امروز تعیین می‌شوند

اعضای هیئت های اجرایی اقلیت های دینی بعد از ظهر امروز در جلسه ای در فرمانداری تهران تعیین می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، اعضای هیئت های اجرایی اقلیت های دینی، زرتشتی و کلیمی بعد از ظهر امروز با حضور فرماندار تهران ، اعضای هیئت نظارت و اعضای اداری اجرایی تعیین و مشغول به کار می شوند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه 8 عضو هیئت اجرایی اقلیت های دینی انتخاب و 3 عضو حقوقی این هیئت نیز به این جمع 8 نفره اضافه می شوند تا 11 عضو هیئت اجرایی اقلیت های دینی تکمیل و آماده به کار کنند.

گفتنی است، ثبت نام داوطلبان اقلیت های مذهبی برای انتخابات مجلس روال خود را دارد و داوطلبان نمایندگی ارامنه جنوب کشور باید در فرمانداری اصفهان ثبت نام کنند و داوطلبان نمایندگان ارامنه شمال کشور و آشوری ها و کلدانی ها نیز باید در فرمانداری تهران ثبت نام نمایند.

در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج نیز یک شعبه برای اقلیت های آشوری و کلدانی پیش بینی شده است.

کد مطلب 617327

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