به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، اعضای هیئت های اجرایی اقلیت های دینی، زرتشتی و کلیمی بعد از ظهر امروز با حضور فرماندار تهران ، اعضای هیئت نظارت و اعضای اداری اجرایی تعیین و مشغول به کار می شوند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه 8 عضو هیئت اجرایی اقلیت های دینی انتخاب و 3 عضو حقوقی این هیئت نیز به این جمع 8 نفره اضافه می شوند تا 11 عضو هیئت اجرایی اقلیت های دینی تکمیل و آماده به کار کنند.

گفتنی است، ثبت نام داوطلبان اقلیت های مذهبی برای انتخابات مجلس روال خود را دارد و داوطلبان نمایندگی ارامنه جنوب کشور باید در فرمانداری اصفهان ثبت نام کنند و داوطلبان نمایندگان ارامنه شمال کشور و آشوری ها و کلدانی ها نیز باید در فرمانداری تهران ثبت نام نمایند.

در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج نیز یک شعبه برای اقلیت های آشوری و کلدانی پیش بینی شده است.