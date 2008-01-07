دیدار دوستانه ایران - قطر در دوحه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف سنگین و شرایط نا مساعد جوی تهران باعث ایجاد اختلال در روند آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان شده است، تا جایی که امکان برگزاری تمرین در زمین چمن نیست و ملی پوشان کار آماده سازی را زیر نظر مربیان در سالن پیگیری می کنند.

در پی بروز این مشکلات، برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی قطر در ورزشگاه آزادی تهران نیز لغو شد تا مسئولان فدراسیون فوتبال در مذاکره با فدراسیون فوتبال قطر خواهان برگزاری این بازی در دوحه شوند.

در نهایت فدراسیون فوتبال قطر موافقت خود را برای میزبانی این بازی دوستانه اعلام کرد و مقرر شد تیم ملی فوتبال کشورمان روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه السد دوحه برابر تیم ملی این کشور صف آرایی کند.

منصور ابراهیم زاده مربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که مقدمات سفر به قطر فراهم آید، تیم ملی ساعت 18 امروز (دوشنبه) تهران را به مقصد دوحه ترک می کند و روز چهارشنبه برابر تیم ملی قطر به میدان می رود.

بر اساس اظهارات ابراهیم زاده تیم ملی فوتبال کشورمان با 37 بازیکن راهی دوحه می شود.

تیم ملی فوتبال ایران پس از برگزاری بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال قطر عازم کیش می شود تا ضمن برپایی اردوی آماده سازی در این جزیره، خود را مهیای رویارویی با تیم ملی فوتبال مالی کند.