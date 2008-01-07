سرمایه گذاری 50 میلیارد ریالی بخشهای مختلف برق منطقه ای در آمل

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید محمد هاشمی صبح دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ایستگاه 63 کیلو ولت آمل 4 اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری از سال 85 آغاز و تا سال 87 ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت ایستگاه های برق در آمل 540 مگاوات آمپر است، افزود: انرژی مصرفی از ایستگاه های برق آمل 595 مگاوات ساعت است.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران با بیان اینکه هم اکنون 336 روستا در آمل از نعمت برق بهره مند هستند، تعداد مشترکان برق در آمل را بیش از 128 هزار مشترک اعلام کرد.

هاشمی، متوسط فروش انرژی برق در آمل را در 9 ماه گذشته 10 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و قیمت تمام شده برق نسبت به فروش آن در این شهرستان را اندک دانست.

وی افزود: پیش بینی می شود با این وجود این میزان تا پایان امسال 12 میلیارد تومان افزایش یابد.

معاون عمرانی استانداری مازندران نیز در این مراسم کمبود زمین و همکاری نکردن برخی دستگاه های اداری و مالکان زمین ها را از اصلی ترین موانع پیشرفت سریع طرحها در استان بیان کرد.

سیدعیسی هاشمی حیدری گفت: بر اساس طرح و مصوبه ای، فرمانداران شهرستانهای استان مکلف شدند برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی به صورت جدی اقدام کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون این ناهماهنگیها باعث شده اجرای طرحها صرف هماهنگی ها و تشریفات اداری و مالکان زمینها شود.

عملیات اجرایی پست 63 کیلو ولت آمل 4 در زمینی به مساحت دو هزار و 50 متر مربع با 54 میلیارد ریال اعتبار در حال ساخت است که تاکنون حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تامین برق مورد نیاز شهرستان آمل، کاهش افت شبکه فوق توزیع، بهبود ولتاژ برق مشترکان و تامین برق مستمر و مطمئن مشترکان در این شهرستان از اهداف ساخت ایستگاه 63 کیلو ولت 4 اعلام شد.