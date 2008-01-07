مدیر اجرایی سلسله نشست‌های موسیقی ردیف دستگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت : "بخش اول این نشست به سخنرانی ایرج نعیمایی" با موضوع ماهیت موسیقی ردیف دستگاهی ایران و جایگاه آن در موسیقی امروز اختصاص دارد و پس از آن سید احسان عابدی تکنوازی نی خواهد داشت در بخش دیگر سلمان سالک ضمن ارائه پژوهشی درخصوص شیوه های تار نوازی تکنوازی تار نیز اجرا خواهد کرد و در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

احمد رضاخواه درباره هدف از برگزاری این نشست‌های تخصصی گفت: "فراهم آوردن محیط مناسب برای برقراری ارتباط نزدیک بین هرجویان موسیقی با استادان و صاحبان فن و همچنین اجرای موسیقی با توجه به ارزش‌های این هنر از جمله اهداف برگزاری این نشست‌هاست."

نشست پژوهشگران موسیقی ایران اولین و آخرین چهارشنبه هر ماه در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می‌شود و تاکنون نشست مجید کیانی با موضوع جایگاه موسیقی ردیف دستگاهی در زمان حال برگزار شده و در نشست‌های بعدی داریوش پیرنیاکان و علی‌اکبر شکارچی نیز سخنرانی خواهند کرد.