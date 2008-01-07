سزار و آمارال برزیلی در تیم ملی قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فهرست 28 نفره قطر برای بازی های آمادگی این تیم پیش از بازی با استرالیا در چار چوب بازی های انتخابی جام جهانی 2010 اعلام شده است. طبق برنامه قرار است تیم ملی قطر روز چهارشنبه با تیم ملی ایران دیدار دوستانه ای داشته باشد.

فابیو سزار برزیلی که اکنون هافبک ام صلال قطر است در شهر لوندرینا برزیل به دنیا آمده و بیشتر دوران فوتبال خود را در ایتالیا سپری کرده است. او در اودنیزه، ناپولی و آولینو بازی کرده و در سال 2006 به قطر آمده است.

مارکونی نیز چهار سال پیش به لیگ قطر آمد و سپس ملیت خود را تغییر داد. آنها در کنار سباستین سوریا که در اروگوئه به دنیا آمده سه بازیکن تغییر ملیت یافته قطر خواهند بود.

قطر روز ششم فوریه (هفدهم بهمن) نخستین بازی خود در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 را در ملبورن مقابل استرالیا برگزار خواهد کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال قطر به شرح زیر است :

محمد صقر، عبدالله کانی، وسام رزق، محمد غلام، طلال البلوشی، ماجد محمد، ابراهیم ماجد، مسعد الحمد، علی حسن عفیف، علی سند النعیمی وخلفان ابراهیم خلفان (السد)، ابراهیم الغانم، سید البشیر و رجب حمزه (العربی) وسباستیان سوریا وحسین الرمیحی (قطر)، سعد الشمری، فهید الشمری، عبد العزیزعلی، بلال محمد ومصطفى محمد عبدالله (الغرافه) سلمان مصبح وعبد الرحمن مصبح (الریان)، ولید محی الدین ومجدی صدیق (الخور)، محمد السید عبد المطلب (ام صلال)