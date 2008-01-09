مسابقات وزنه برداری ستارگان سنگین وزن جهان در استان مرکزی برگزار می شود

ناصر امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پس از برگزاری مطلوب رقابت های قهرمانی وزنه برداری بزرگسالان کشور، فدراسیون وزنه برداری موافقت اولیه خود را برای برگزاری رقابت های ستارگان وزنه برداری جهان در استان مرکزی اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: این پیکارها پس از المپیک 2008 پکن با حضور 14-15 تن از وزنه برداران برتر فوق سنگین جهان برگزار خواهد شد و رئیس فدراسیون وزنه برداری هم موافقت خود را در این مورد اعلام کرده است.

امیری در مورد رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور اظهار کرد: این دوره از رقابت ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در سطح بالایی برگزار شد و در اکثر اوزان شاهد ثبت رکورهای خوبی از سوی وزنه برداران شرکت کننده بودیم از طرفی اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور بود که تعداد زیادی از اردونشینان تیم ملی هم حضور داشتند.

وی در مورد نتایج وزنه برداران استان مرکزی در این مسابقات گفت: وزنه برداران استان مرکزی در این پیکارها تمام تلاش خود را انجام دادند و عملکرد آنها کاملا رضایت بخش بود.