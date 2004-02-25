10درصد نيروگاههاي برق به بخش خصوصي فروخته مي شود

مجلس به سازمان مديريت توليد و انتقال برق ايران اجازه داد با كسب موافقت وزارت نيرو نيروگاهاي خود را تا ده درصد ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز به بخش خصوصي بفروشد.