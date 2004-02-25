10درصد نيروگاههاي برق به بخش خصوصي فروخته مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين كار بايد در ازاي دريافت تعهدات و تضمين هاي لازم براي تامين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام نمايد.
اين مصوبه در قالب بند (ح) تبصره 12 بودجه سال 83 تصويب شد.
مجلس به سازمان مديريت توليد و انتقال برق ايران اجازه داد با كسب موافقت وزارت نيرو نيروگاهاي خود را تا ده درصد ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز به بخش خصوصي بفروشد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" اين كار بايد در ازاي دريافت تعهدات و تضمين هاي لازم براي تامين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام نمايد.
اين مصوبه در قالب بند (ح) تبصره 12 بودجه سال 83 تصويب شد.
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