افزایش بیش از 10 هزار دستگاه خودرو در استان مرکزی

سرهنگ مسعود آبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه افزوده شدن این میزان خودرو نیازمند توسعه شهری است اضافه کرد: از ابتدای امسال تا کنون 28 هزار و 110 مورد تعویض پلاک در استان انجام شد.

وی افزود: از این تعداد 17 هزار و 247 مورد آن تعویض پلاک و مابقی مربوط به اتومبیلهای صفر بوده است.

وی متناسب نبودن افزایش خودروها با وضعیت فیزیکی خیابانها به خصوص محدوده مرکزی شهر اراک را یکی از مشکلات ترافیکی خواند و تصریح کرد: همچنین عدم رعایت فرهنگ ترافیک از سوی رانندگان و مردم ، عدم توسعه خیابانهای شهر، وجود مطب پزشکان و مرکز خرید در محدود شهر اراک از جمله عوامل ترافیکی این شهر است.

آبایی اظهار داشت: تنگی و گشادی خیابانها ، معابر ، نصب تابلو و چراغ قرمز از مسئولیتهای شهرداری است و ارگانهای فرهنگی از جمله صدا و سیما، مطبوعات و مدارس نقش مهمی در آموزش فرهنگ ترافیکی دارند.

وی با اشاره به آمار تصادفات درون شهری امسال در استان مرکزی گفت: شش هزار و 863 مورد تصادف در استان مرکزی رخ داده که 27 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان مرکزی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال 68 نفر بر اثر تصادف فوت کرده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این تصادفات دو هزار و 514 نفر مجروح شده اند، خاطر نشان کرد: این آمار 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و بیشتر افراد فوت شده در حوادث رانندگی مربوط به عابران پیاده و موتورسوران است.