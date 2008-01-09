23 دستگاه کشور مکلف به اقدام در امر ازدواج جوانان شدند

علیرضا مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه شورای عالی جوانان اشاره کرد و افزود: در مردادماه امسال جلسه بیست و نهم شورای عالی جوانان با حضور رئیس جمهور برگزار شد و بسته فرهنگی از برنامه های ازدواج جوانان مطرح و تصویب گردید و از مهر ماه به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. همچنین در این مصوبه تاکید شده تا آئین نامه جامع تسهیل ازدواج جوانان تنظیم شود و به هیات وزیران ارائه گردد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امورجوانان اظهار داشت: مجموعه ای از ظرفیت های قانونی که در کشور تصویب شده بود در دستور بررسی قرار گرفت و در نهایت به پیشنهادی منجر شد و تحت عنوان اصلاحیه اساس نامه صندوق مهر به هیات وزیران ارجاع شد که در دولت تحت بررسی است.

وی تصریح کرد: پیگیری های ویژه صورت گرفته است تا دستگاههای مسئول در امر ازدواج جوانان، برنامه ها ، طرح ها و پروژه های خود را با اهداف مشخص ارائه دهند، اما متاسفانه دستگاهها چندان قابل قبول به میدان نیامده اند.

رئیس دبیر خانه شورای عالی جوانان خاطر نشان کرد: دستگاهها تا پایان آذر ماه فرصت داشتند تا لیست برنامه ها و طرح های خود را برای سازمان ارسال کنند و حتی دو هفته گذشته نیز نامه پیگیری نیز به دستگاههای مسئول ارائه شد اما هنوز تعداد بالایی از دستگاهها به وظیفه خود عمل نکرده اند.

وی تاکید کرد : به محض اینکه برنامه ها و پروژه های دستگاهها را جمع آوری کنیم ، بانک اطلاعاتی از کلیه برنامه ها و طرح ها در امر ازدواج جوانان تهیه خواهد شد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان خاطر نشان کرد: مصوبه مربوط به امور فرهنگی در امر ازدواج جوانان به 23 دستگاه ابلاغ شده است و در بخش تسهیلات نیز یک آئین نامه مجزا به هیات وزیران پیشنهاد شده است.

وی با تاکید بر توجه به برنامه های فرهنگی در امر ازدواج جوانان گفت : با وجود اینکه فراهم نمودن تسهیلات خاص برای ازدواج جوانان امری ضروری است اما متاسفانه هنوز این دیدگاه در مدیریت ارشد کشور وجود دارد که در بحث ازدواج فقط تسهیلات را می بینند و توجهی به برنامه های فرهنگی ندارند.