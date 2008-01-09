احداث خیابان موسوم به 55 متری شهر اراک مستلزم سرمایه گذار است

علی قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح امسال 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا خرید و تخریب املاک صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر از 600 میلیارد تومان مورد نیاز تنها از محل اعتبارات طرح کاهش آلودگی هوا و گرفتن وام که مبلغ قابل توجهی نیست می توان بودجه تامین کرد و عملا طرح بدون سرمایه مورد نیاز است.

رئیس شورای شهر اراک با اشاره به لزوم تعریض خیابان های اراک و ایجاد راهکارهایی برای سهولت تردد در شهر در ادامه خاطر نشان کرد: تا کنون 16 سرمایه گذار از خارج و داخل برای سرمایه گذاری در این طرح دعوت شده است.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه این طرح ساخت واحدهای تجاری پیش بینی شده است، عنوان کرد: این طرح در فازهای مختلف اجرا می شود که اجرای فاز اول، شامل زیرسازی به میزان 75 درصد اجرا شده و در اجرای فاز دوم دچار مشکل هستیم.

این مقام شورای شهر اراک، احداث این خیابان را باعث کاهش ترافیک در اراک خواند و گفت: این خیابان طویل بخش عمده ای از شهر اراک را طی می کند.

قائم مقامی با اشاره به اینکه شهر اراک رینگ شهری ندارد اضافه کرد: به خاطر نداشتن این رینگ تمام اتومبیلها به مرکز شهر سرازیر شده و ترافیک و شلوغی مرکز شهرمی شوند.