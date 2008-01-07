چهلمین سالگرد درگذشت تختی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی امروز در حالی در ابن بابویه شهر ری برگزار شد که خیل عظیم علاقمندان با حضور بر سر مزار اسطوره کشتی و ورزش کشور، شور و حال خاصی به این مراسم بخشیده بودند.

در مراسم امروز محمد رضا یزدانی خرم ، رئیس فدراسیون کشتی، از تختی به عنوان الگویی مناسب برای جوانان یاد کرد که سجایای اخلاقی او می تواند روشنگر راه آنان باشد.

در این مراسم، رضا قراخانلو و علی کفاشیان، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک ، عبدالرضا ساور، معاون فرهنگی، حقوقی سازمان تربیت بدنی، دکتر حسن غفوری فرد ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از ورزشکاران نخبه کشور از جمله هادی ساعی و حمید سوریان حضور داشتند.

نگاهی به افتخارات جهان پهلوان غلامرضا تختی :

بازی های المپیک:

1952 هلسینکی: مدال نقره ۷۹ کیلوگرم

1956 ملبورن: مدال طلا ۸۷ کیلوگرم

1960 رم: مدال نقره ۸۷ کیلوگرم

1964 توکیو: چهارم۹۷ کیلوگرم

قهرمانی جهان:

1951 هلسینکی: مدال نقره ۷۹ کیلوگرم

1954 توکیو: نفرپنجم ۸۷ کیلوگرم

1961 یوکوهاما: مدال طلا ۸۷ کیلوگرم

1962 تولیدو: مدال نقره ۹۷ کیلو گرم

بازی های آسیایی:

1958 توکیو: مدال طلا ۸۷ کیلوگرم

جمع مدالهای غلامرضا تختی: هشت ، ۴ طلا، ۴ نقره

المپیک ۳ - جهانی ۴ - بازیهای آسیایی ۱