خوش آمدی ای سپید امید بخش ...

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بارش برف زمستانی علی رغم مشکلاتی که در بخش های گوناگون به وجود آورد برای کشاورزان منطقه خوش یمن و مبارک بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بارش برف باعث خوشحالی کشاورزان شده است افزود: باران سیل آسا به دلیل شدت جریان به صورت سطحی به طور عمده از دسترس خارج می شود ولی برف به خاطر ذوب تدریجی جذب خاک شده و به منابع آب زیر زمینی می افزاید.

محمدعلی دادگر اظهار داشت: همچنین برف می تواند به عنوان عایق حرارتی عمل نموده و محصولات زراعی را از نوسانات درجه حرارت حفظ کند که در نتیجه موجب می شود خسارت کمتری در اثر سرما به محصولات زراعی که به طور عمده جوان هستند وارد شود.

وی ادامه داد: همچنین بارش برف موجب می شود بعضی از آثار آفات و امراض بر اثر درجه حرارت پایین تا حدودی کنترل شده و آفات محصولات کشاورزی دچار کاهش جمعیت شده و دامنه خسارت آنها محدود تر شود.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کلیه محورهای ارتباطی استان اعم از راه های اصلی و فرعی باز است.

عباس رضایی ادامه داد: باتوجه به بارش سنگین برف در ارتفاعات و گردنه ها، استفاده از زنجیر چرخ و سیستم گرمایی و سایر تجهیزات ایمنی برای کلیه رانندگان الزامی بوده و از رانندگان تقاضا می شود با توجه به لغزندگی سطح راه با رعایت سرعت مطمئنه حرکت نموده و با اکیپ های مستقر اداره راه و ترابری استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه محور بروجرد - اراک باز است یادآور شد: این محور از ساعات پایانی دیشب باز شده است و هم اکنون مشکلی برای تردد در این محور وجود ندارد.

رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها جاده های روستایی استان بسته است ابراز امیدواری کرد: با تلاش پرسنل این اداره تا ساعات پایانی امروز این محورها نیز باز شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادفات رانندگی رخ داه در محور های استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه عدم توجه به شرایط محورهای استان ضربات جبران ناپذیری برای رانندگان و سرنشیپنان پدید خواهد آورد بر همین اساس به همه رانندگان توصیه می شود قبل از سفر اطلاعاتی از شرایط و اوضاع محورهای برف گیر استان داشته باشند.

سرهنگ پرویز حسینی با تاکید بر اینکه رانندگان از زنجیر چرخ استفاده کنند، بیان داشت: به هنگام رانندگی در سطح جاده یخ زده از ترمز کردن بی مورد پرهیز کرده و در زمان مه و کولاک چراغ های خود را روشن کرده و وسایل گرم کننده مانند پتو به همراه داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش لرستان نیز از لغو امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد و گفت: به دلیل بارش سنگین برف در لرستان و وجود یخبندان در این استان امتحانات نهایی روز دوشنبه دانش آموزان لرستانی برگزار نخواهد شد.

علی ماکنعلی تصریح کرد: در صورت ادامه شرایط جوی کنونی ممکن است امتحانات نهایی رشته‌های مختلف لرستان در روزهای دیگر نیز لغو شود.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس استان یادآور شد: به دلیل برف و یخبندان تمامی مدارس مقاطع تحصیلی لرستان فردا نیز تعطیل است.

این در حالی است که ادارات استان نیز امروز از ساعت 9 فعالیت خود را آغاز کردند.