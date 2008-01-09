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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۳۲

40 هزار واحد مسکونی در استان کرمان جایگزین کپر می شود

40 هزار واحد مسکونی در استان کرمان جایگزین کپر می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از جایگزینی 40 هزار واحد مسکونی برای کپرنشینان مناطق جنوبی استان کرمان تا پایان سال آینده خبر داد.

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اینکه بعضی از این کپر ها دارای قدمت 60 ساله هستند، اظهار داشت: تحول در کپر زدایی مناطق محروم استان کرمان در سفر هیئت دولت و آگاهی از محرومیت شدید در این مناطق صورت پذیرفت.

رئوفی نژاد گفت: این محرومیت در بعضی از مناطق جنوب استان کرمان بسیار وسیع است به طوری که 95 درصد کپر نشینان استان در این مناطق زندگی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون کار ساخت 25 واحد مسکونی جایگزین کپر در این مناطق شروع شده است.

رئوفی نژاد یادآور شد: 10 هزار از این واحدها مربوط به تعهدات سال 87 است و بقیه مربوط به سال85 است.

 

 


کد مطلب 617494

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