هنرستان صنایع دستی دخترانه در بجنورد احداث می شود

ماشاء الله طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این هنرستان به صورت 10 کلاسه برای آموزش صنایع دستی و غذایی به دختران ساخته می شود.

وی عنوان کرد: برای ساخت این هنرستان 10 میلیارد ریال اعتبار دولتی تخصیص یافته که پس ازانجام طرح مطالعاتی عملیات ساخت آن تا پایان سال جاری شروع می شود.

طالبی خاطرنشان کرد: ساخت این دبیرستان حداقل به دو سال زمان نیاز دارد و در صورت سالانه تعداد زیادی از دختران دانش آموز ما در بخشهای مختلف آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

استان خراسان شمالی دارای 247 فضای آموزشی اختصاصی برای دختران دبیرستانی است که 31هزار دانش آموز دختر در این دبیرستانها به تحصیل اشتغال دارند.