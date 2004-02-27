جذب سرمايه هاي خارجي، رشد شتابنده بورس را تضمين مي كند

رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با تصويب آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس، جذب سرمايه هاي خارجي به صورت مستقل از ابتداي سال 1383 در بورس اجرا مي شود.

دكتر حيدر مستخدمين حسيني با اشاره به تمهيدات پيش بيني شده در لايحه قانوني بازاراوراق بهادار براي ايجاد بازارهاي اوليه وثانويه گفت: با تصويب و اجراي اين لايحه علاوه بر گسترش بازار، تنوع ابزارهاي معاملاتي در اين بازار فراهم خواهد شد به طوريكه در حال حاضر نيز مي توان به اقدامات انجام شده در راستاي فروش متري مسكن، سبد سرمايه گذاري و حضور سرمايه گذاران خارجي براي گسترش بازار سرمايه اشاره كرد.

وي افزود: اگر چه سرمايه گذاران خارجي هم اكنون مي توانند در بورس تهران سرمايه گذاري داشته باشند اما براي حضور مستقل آنها در اين بازار آيين نامه هاي تدوين شده كه به تصويب هيات مديره رسيده و در زمان حاضر در صف انتظار براي تصويب در شوراي بورس قرار دارد.

به گفته مستخدمين حسيني، در اين آيين نامه راهكارهاي عملياتي براي خريد و فروش مستقل خارجيان در بورس فراهم شده كه از جمله مي توان به سقف تعيين شده براي خريد سهام، زمان نگهداري سهم و محدوديت فروش در زمان بروز بحران براي جلوگيري از رواج سفته بازي اشاره كرد.

وي افزود: در اين آيين نامه از تجارب كشورهاي ديگر استفاده شده و مطالعات انجام شده در اين زمينه بسته و تنها مختص به ايران نبوده است.

وي تصريح كرد كه در صورت اجرايي شدن اين آيين نامه تحول و شتاب بورس به سمت رشد تضمين خواهد شد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر چه ممكن است اجراي اين آيين نامه در مراحل اوليه با انتقادهايي مواجه شود اما بكار گيري آن براي رشد بورس با توجه به محدود بودن سرمايه هاي داخلي ضروري است.

وي تعامل بورس تهران با بورس هاي جهاني را پيش از حضور سرمايه گذار خارجي در بورس تهران دور از ذهن دانست و افزود: براي دستيابي به اين تعامل و فراهم كردن زمينه حضور سهام شركت هاي داخلي در بورس هاي خارجي ابتدا بايد تقاضاي خارجي براي سهام شركت هاي در داخل كشور فراهم شود.

به گفته مستخدمين حسيني، در زمان حاضر تعداد اندكي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس شرايط حضور در بازارهاي سرمايه بين المللي را دارند و براي اين حضور و ايجاد تقاضا در بازار خارجي بايد ساختار آنها اصلاح شود.