به گزارش خبرنگار مهر از ستاد امنتخابات، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور رئیس هیئت بازرسی انتخابات کشور در نشست خبری که عصر امروز در ستاد انتخابات وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره ثبت نام دستی کانیدداهای انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: مبنای کار ما ثبت نام اینترنتی است اما در صورتی که داوطلبان برای ورود به سایت و یا پرکردن فرم ثبت نام دچار مشکل شوند، کاربران اینترنتی هم در ستاد انتخابات و هم در فرمانداری ها حضور دارند که کاندایداها می توانند با حضور در این مراکز به کمک آنان فرم های مربوطه را تکمیل و در انتخابات ثبت نام کنند.

وی افزود: در هر صورت اطلاعات مورد نظر باید وارد سیستم شود.

موسی پور تصریح کرد: چنانچه داوطلبان برای ثبت نام اینترنتی با مشکلی مواجه شوند و نتوانند پرینت ثبت نام خود را دریافت کنند می توانند اطلاعات را در فرمی به صورت دستی وارد کنند تا آن اطلاعات توسط کاربران اینترنتی وارد سیستم شود.

خبرنگاری پرسید با ایجاد سایت موازی ثبت نام از کاندیداها، آیا مشکلات قبلی رفع شده است یا خیر، گفت: در پاره ای از مواقع مشکلاتی وجود دارد اما میزان تراکنش ها را رسما اعلام می کنیم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور توضیح داد: هر اقدام جدید و حرکت نو و همچنین هر تغییری در ابتدای امر ممکن است با مشکلاتی همراه باشد و باید تلاش کنیم تا این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکل غیر قابل رفعی پیش نیامده و روند ادامه دارد، تاکید کرد: راههای جدیدی که منجر به شفافیت بیشتر فرایند ثبت نام می شود، را به مرحله اجرا و عمل در خواهیم آورد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات خاطرنشان کرد: پس از مرحله ثبت نام موضوع تشخیص هویت رای دهندگان مطرح می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در شمارش آرا که به صورت رایانه ای انجام خواهد شد، نیز مشکلات اینچنینی را شاهد خواهیم بود یا خیر گفت: در آن هنگام سیستم رایانه ای به عنوان سیستم موازی به کار گرفته می شود وشمارش آرا به صورت جامع تر خواهد بود لذا با توجه به شمارش آرا در دوره قبل که تجمیع انتخابات را شاهد بودیم، می توانیم از این تجربه در این دوره نیز به خوبی استفاده کنیم.

موسی پور خاطرنشان کرد: همزمان با ثبت نام کاندیداها استعلام از مراجع چهارگانه هم صورت می گیرد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فرم های دستی در ستاد انتخابات کشور برای ثبت نام کاندیداها توزیع شده ، آیا ثبت نام به صورت دستی هم انجام می شود، اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی است یعنی اینکه که داوطلب یا خود فرد فرم مربوطه را پر می کند و یا توانایی پر کردن آن را ندارد و یا نمی تواند پرینت را دریافت کند لذا با مراجعه به مراکز مربوطه می تواند به کمک کاربر فرم ثبت نام خود را پر کرد که به هر حال در این نوع ثبت نام اطلاعات توسط کاربر وارد سیستم می شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور درباره زمان حضور داوطلبان در ستادهای انتخابات هم خاطرنشان کرد: داوطلبان مجلس هشتم تا ساعات اداری می توانند ثبت نام کنند که این ساعت در فرمانداری ها تا ساعت 14 یا 15 است و در ستاد انتخابات کشور تا ساعت 16 خواهد بود.

موسی پور در همین راستا به داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی توصیه کرد اگر شرایط لازم را ندارند در انتخابات ثبت نام نکنند .

رئیس هیئت بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که برای ارائه مدارک خود به مراکز مربوطه مراجعه کرده اند بسیار کم است و از همین تعداد هم میزان قابل توجهی مدارکشان یا ناقص است و یا فاقد شرایط لازم برای ثبت نام هستند.

وی تاکید کرد: داوطلبان حتما به مواد 28 و 30 قانون انتخابات توجه داشته باشند و در صورتی که فاقد مدارک لازم برای ثبت نام هستند در انتخابات شرکت نکنند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا میز احزاب در ستاد انتخابات کشور خالی است، افزود: ما در ستاد انتخابات کشور از حضور احزاب استقبال کردیم . به همین منظور با استقرار میز احزاب موافقت نمودیم اما تاکنون نمایندگان خانه احزاب به ستاد انتخابات کشور معرفی نشده اند و شاید در حال بررسی برای معرفی نمایندگان مورد نظر خود هستند.

موسی پور همچنین در خصوص اعلام تعداد ثبت نام کنندگان تا این لحظه گفت: این موارد را از طریق اطلاعیه رسمی اعلام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ثبت نام شدگان در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان را نیز رسما اعلام می کنیم.