13 تصادف خسارتی در دو روز گذشته در آذربایجان غربی روی داده است

سرهنگ عباس حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه این تصادفات نسبت به آمار روزهای گذشته چشمگیر و قابل توجه نیست، افزود: هفت مورد از این تصادفات در جاده های حوزه شهرستان ارومیه و بقیه در جاده های شهرهای استان رخ داده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع تصادف در جاده های استان گزارش نشده است، جلوگیری از ورود خودروهای بدون زنجیر چرخ در محورها و جاده های استان، همکاری مردم در خودداری از سفرهای غیرضروری و تدابیر اقدامات توسط نهادهای ذیربط را از جمله دلایل کاهش تصادفات در دو روز گذشته عنوان کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با بیان اینکه بارش برف و کولاک شدید هنوز در برخی از نقاط استان ادامه دارد، تردد وسایط نقلیه را در محورهای ارتباطی استان کند اعلام کرد و یادآور شد: تردد بدون زنجیر چرخ در جاده ای استان امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به لغزنده بودن محورهای ارتباطی استان از رانندگان خواست تا در صورت تردد در این محورها زنجیر چرخ و لوازم ایمنی را به همراه داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون کولاک شدید در محور ارومیه - نقده - ماکو وجود دارد که دید رانندگان را در هنگام تردد بسیار کم کرده است.

وی در ادامه از آمادگی تمام نیروهای امدادی و انتظامی در جاده های استان برای کمک رسانی به حادثه دیدگان خبر داد.