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۱۷ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

پرسپولیسی ها پس از بازگشایی فرودگاهها به بندرعباس می آیند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اردوی آمادگی بازیکنان پرسپولیس که قرار بود شب گذشته با پرواز اختصاصی قرمزپوشان به بندرعباس برگزار شود به عصر امروز موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، با از سر گرفتن پروازهای متعدد فرودگاه های کشور، قرمز پوشان عصر امروز با تاخیری 20 ساعته با دو پرواز 16 و 20 تهران بندرعباس وارد این شهر می شوند.

اردوی قرمز پوشان می بایست از صبح امروز در دو زمین تختی و ارزوئیه در بندرعباس آغاز می شد که شرایط بد جوی هم در تهران و هم در بندرعباس مانع از پرواز آنان به بندرعباس شد که قرار است عصر امروز پرسپولیسی ها وارد بندرعباس شوند.

هم اکنون فرودگاه بندرعباس باز است و مشکل خاصی در نشست و برخاست پروازها در این فرودگاه وجود ندارد.

کد مطلب 617550

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