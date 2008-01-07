موارد استیضاح وزیر کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در متن تقاضای استیضاح وزیر کشور خطاب به حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی عدم اجراء و تحقق وعده ها و برنامه های وزیر محترم در زمان رای اعتماد به عنوان اولین دلیل استیضاح برشمرده شده است .

استیضاح کنندگان در تشریح عدم تحقق وعده ها تاکید کرده اند که تعیین استانداراران با مشورت به نمایندگان و نماینده رهبری در استان که در هیچکدام از استانها صورت نگرفت، غالبا بعد از گرفتن لیست (با حداکثر رای نمایندگان) یک روزه فرد دیگری که شرایط مسئولیت استانداری را نداشته معرفی کردند.

آنها افزوده اند : در صفحه 3 برنامه پیشنهادی ، عناوین "انضباط، احترام به دیگران، وفای به عهد و رعایت حقوق شهروندی" در عرصه سلامت اجتماعی و سیاسی محقق نشده است .

در متن استیضاح آمده است در استانها نامه هایی مردم دیر پاسخ داده می شود یا پاسخ داده نمی شود و مردم در مراجعات مختلف برای شکایت از اداره جات، وام ها و تسهیلات، اشتغال و غیره با بی حوصلگی و غالبا بدون تکریم و احترام روبرو می شوند و این تکریم به حداقل رسیده است.

نمایندگان اظهار داشته اند که در وزارت کشور و معاونت های مختلف، نامه های نمایندگان بسیار دیر پاسخ داده می شود که اکثرا کارساز و کارشناسی شده نیست و باری به هر جهت انجام می پذیرد.

بنا به گفته نمایندگان استیضاح کننده درخواست های نمایندگان خصوصا تعیین وقت ملاقات "ماهها" و حتی پاسخ به تلفن آنها روزها طول می کشد و بر این اساس 95 درصد نمایندگان تاکنون نتوانسته اند هنوز با معاونت های سیاسی، امنیتی ملاقات داشته باشند به همین منظور برنامه های مندرج در صفحات 2، 4 و 5 برنامه با عناوین برنامه ریزی عملیاتی و اجرائیی در مطالبات بخشی و منطقه ای ، ساماندهی در خدمت رسانی به جامعه، ایجاد نظم عمومی و امنیت، هماهنگی با دیگر دستگاههای دولتی ، امنیت فراگیر و حمایت از حیثیت و جان و مال مردم، حمایت همه جانبه از نهاد "شورای اسلامی شهر و روستا" محقق نشده است.

در بخش دیگری از متن استیضاح آمده است در تحقق برنامه چهارم توسعه (مندرج در صفحه 6 برنامه) ، ماده 73، ماده 75 ، ماده 81، ماده 97، ماده 98، ماده 100 ، ماده 119، ماده 123 اقدامی صورت نگرفته است.

نمایندگان انتصاب استانداران ناکارآمد و مسئله دار در بعضی از استانها از جمله ایلام، لرستان، فارس ، زنجان ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و نارضایتی مردم از این امر را دلیل دیگر اصتیضاح برشمرده اند.

آنها به عنوان نمونه یاد اور شده اند استاندار زنجان در پرداخت مطالبات فرهنگیان از اختیاراتی که دولت داده بود استفاده نکرده و استان را با بحران روبرو کرده است، اخیرا به مسئولان آموزش و پرورش توهین کرده و در جلسه ای آنان را جاسوس نامیده است.

تغییرات مکرر در معاونت های وزارت کشور از جمله معاونت های سیاسی و امنیتی که خود بی ثباتی برنامه ریزی درازمدت در کشور را بوجود آورده است از دیگر دلایل نمایندگان برای طرح استیضاح است .

نمایندگان ارائه گزارش کاذب و غیر واقعی از سوی بعضی از استانها نسبت به درصد و چگونگی پیشرفت مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی از جمله زنجان، ایلام، سیستان و بلوچستان، لرستان، فارس، خوزستان را نیز برشمرده اند .

آنها همچنین به ضعف اجرایی در کنترل امنیت مرزهای داخلی خصوصا در شرق و غرب کشور اشاره کرده اند.

استیضاح کنند گان عدم تعامل وزارت کشور با نمایندگان مجلس را از دیگر دلایل استیضاح برشمرده اند.

نمایندگان تاکید کرده اند که ایجاد هزینه و صرف زمان برای اجرایی کردن سیستم رایانه ای انتخابات کشور، عدم وجود نگرش فرهنگی در عملکرد اجرایی نیروی انتظامی بی تدبیری در عزل و نصب ها تعلل و وقت کشی در تایید شهرداران انتخابی شوراهای شهری از دیگر موارد استیضاح است .

استیضاح کنندگان در بخش دیگری از متن استیضاح با بیان ایکه روز 24 اسفند روز انتخابات مجلس هشتم از نظر تاریخ سیاسی برای مردم و انقلاب اسلامی بدسابقه و بدخاطره است افزوده اند : همچنین به دلیل نزدیک بودن به تعطیلات ایام نوروزی مشارکت حداکثری تحدود خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل تعطیلی، شورای نگهبان ، وزرات کشورو مراکز اداری مربوطه پاسخگوی شکایات کاندیداها نخواهند بود و امکان تضییع حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

عدم مدیریت اجرایی صحیح سهمیه بندی بنزین و عدم اجرای تعهدات اعتباری و پشتیبانی وزارت کشور جهت تکمیل نهایی پروژه متروی تهران نیز مواردی است که در این متن به آن اشاره شده است .

نمایندگان تصریح کرده اند انجام فعالیت تبلیغاتی بخشداران، فرمانداران و معاونت های استانداری ها در بعضی از استانهای کشور ، که در وضعیت سیاسی جامعه شبهه ایجاد کرده و برگزاری یک انتخابات سالم را با چالش روبرو می نماید.

استیضاح کنندگان همچنین نسبت به طولانی شدن زمان پاسخ به ارتقا بسیاری از فرمانداری ها، شهرها، بخش ها و دهداری های جدید و تصویب گزینشی برخی از آنها انتقاد دارند .