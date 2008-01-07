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۱۷ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

32 نفر از بازنشستگان آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازنشستگی آذربایجان غربی از اعزام 32 نفر از بازنشستگان این استان به حج تمتع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم خلیلی ظهر امروز در آیین تجلیل از بازنشستگان آذربایجان غربی اظهار داشت: برای بهبود معیشت بازنشستگان در سال جاری، میزان عائله مندی این قشر سه برابر افزایش یافته است و علاوه بر ترسیم حقوق و افزایش سقف بیمه و مکمل درمان در سال جاری به 143 نفر از بازنشستگان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وی همچنین در مورد اقدامات این اداره کل برای رفاه بیشتر بازنشستگان افزود: پرداخت وام ضروری به بیش از دو هزار و 23 نفر بازنشسته به میزان 13 میلیارد ریال، برگزاری تورهای سیاحتی زیارتی به همدان و مشهد مقدس و اخذ سهمیه حج به 32 بازنشسته استان در سال جاری از مهمترین این اقدامات است.

خلیلی کاهش ورودی به صندوق به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و عدم تاسیس خانه فرهنگ مهر بازنشستگان استان با وجود تصویب هیئت دولت در استان را از مهمترین مشکلات این اداره کل عنوان کرد.

کد مطلب 617573

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