32 نفر از بازنشستگان آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم خلیلی ظهر امروز در آیین تجلیل از بازنشستگان آذربایجان غربی اظهار داشت: برای بهبود معیشت بازنشستگان در سال جاری، میزان عائله مندی این قشر سه برابر افزایش یافته است و علاوه بر ترسیم حقوق و افزایش سقف بیمه و مکمل درمان در سال جاری به 143 نفر از بازنشستگان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وی همچنین در مورد اقدامات این اداره کل برای رفاه بیشتر بازنشستگان افزود: پرداخت وام ضروری به بیش از دو هزار و 23 نفر بازنشسته به میزان 13 میلیارد ریال، برگزاری تورهای سیاحتی زیارتی به همدان و مشهد مقدس و اخذ سهمیه حج به 32 بازنشسته استان در سال جاری از مهمترین این اقدامات است.

خلیلی کاهش ورودی به صندوق به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و عدم تاسیس خانه فرهنگ مهر بازنشستگان استان با وجود تصویب هیئت دولت در استان را از مهمترین مشکلات این اداره کل عنوان کرد.