مهرام به صدر جدول بازگشت / شهرکردی ها باز هم شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شب گذشته با حضور خانواده صمد نیکخواه بهرامی (بازیکن ملی پوش مهرام ) از ساعت 17 در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی برگزار شد تیم مهرام در یک بازی یک طرفه موفق به شکست 106 بر 71 حریف خود شد.

شاگردان مصطفی هاشمی تنها کوارتر سوم را با نتیجه 22 بر 18 واگذار کردند. اما در سایر کوارترها به پیروزی 24 بر 14، 35 بر 16 و 29 ر 19 دست یافتند. مهرام با کسب این پیروزی 36 امتیازی شد و به صدرجدول رده بندی بازگشت.

در دیگر دیدار این ورزشگاه تیم کاوه میزبان پتروشیمی بندر امام بود. در این مسابقه شاگردان فرزاد کوهیان توانستند کوارترهای اول و چهارم را به نفع خود به پایان رسانده و در نهایت هم بانتیجه 86 بر77 پیروز میدان باشد. کوارترهای این دیداربه ترتیب با نتیاج 26 بر 16، 19 بر 27، 16 بر 17 و 25 بر 16 به خاتمه یافت.

در تنها دیدار انجام شده درشهرستان نیز تیم گل گهرسیرجان با نتیجه 101 بر 72 مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد به برتری دست یافت تا این تیم نوزدهیمن شکست خود را پذیرفته باشد.

دراین هفته از رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور دیدار تیم های صباباتری با شهرداری گرگان و بیم مازندران با پردیس متحد قزوین به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

دیدار دو تیم آرارات و ذوب آهن نیز در صورتیکه بسکتبالیست های اصفهانی موفق به انجام سفر به تهران شوند امروز (سه شنبه) در سالن بسکتبال آرارات برگزار می شود.

جدول رده بندی بازی ها با توجه به نتایج به دست آمده در بازی های شب گذشته به این شرح است:

1- مهرام (36 امتیاز)

2- صباباتری (35 امتیاز)

3- کاوه تهران (34 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (33 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد (24 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال شهر کرد (22 امتیاز)