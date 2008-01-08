استخدام یک مربی جوان روس برای تیم ملی هندبال نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی جوان 25 ساله اهل روسیه بوده و به پیشنهاد یوری کلیموف به ایران آمده است. این مربی که یکی از سرشناس ترین بازیکنان کشور خود و ازمربیان فدراسیون هندبال اروپاست، قرار است به مدت یک ماه به صورت آزمایشی مربیگری تیم باشگاهی هپکواراک را برعهده داشته باشد.

فدراسیون هندبال کشورمان قصد دارد بعد از این مدت این مربی را برای هدایت تیم ملی نوجوانان برای یک تا دو سال به استخدام خود درآورد . باشگاه هپکو اراک نیز مایل است این مربی جوان را در کنار تیم خود داشته باشد که هنوز وضعیت نهایی آو مشخص نشده است.

" استفان سیدوچک" روسیه ای در سن 21 سالگی به دلیل آسیب دیدگی از دنیای حرفه ای هندبال خداحافظی کرده و هم اکنون یکی از مربیان با علم کشور خود است که توانسته با پیشرفت قابل ملاحظه ای نام خود را در بین مربیان برجسته دنیا در سایت فدراسیون هندبال اروپا ثبت کند.

تیم هپکو اراک سالهاست تیم هندبال خود را راه اندازی کرده و هم اکنون در لیگ برتر باشگاههای کشور بازی می کند.

