30 درصد پرونده های مطالبه مهریه در لرستان به صلح ختم می شوند

لیلا زرین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واحد ارشاد و معاضدت دادگستری لرستان با هدف تسهیل در روند طرح شکایات در دادسرا و دادخوست به دادگاه حقوقی در دادگستری راه اندازی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر دو کارشناس مسائل قضایی ، یک کارشناس ثبت و یک کارشناس امور زندانیان در این واحد مشغول ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعان هستند.

وی ادامه داد: کلیه دادخوست های مطالبه مهریه جهت صلح و سازش به واحد ارشاد و معاضدت ارجاع داده می شوند و کارشناسان این واحد با احضار زوجین در زمینه صلح و سازش با آنها مذاکره کرده که در بسیاری از موارد این پرونده ها به صلح و سازش منجر می شود.

زرین زاده با تاکید بر اینکه زنان نباید مهریه را وسیله ای برای فشار بر همسر خود قرار دهند گفت: در بسیاری از پرونده ها مشاهده می شود که زن به علت اینکه حق طلاق با مرد است از مهریه خود به عنوان اهرم فشار بر مرد استفاده کرده و پس از محکوم شدن مرد به پرداخت مهریه زن با بخشیدن مهریه خود موافقت مرد را برای طلاق کسب می کند.

رئیس واحد ارشاد و معاضدت دادگستری لرستان به مردان توصیه کرد: با توجه به اینکه مهریه عندالمطالبه است و به محض مطالبه زن مرد محکوم به پرداخت آن است لذا ضرورت دارد مردان در زمان انعقاد عقد نکاح توان مالی خود را در نظر بگیرد.

زرین زاده با اشاره به اینکه حدود 90 درصد زوجینی که برای طلاق به واحد ارشاد و معاضدت ارجاع داده می شوند زوج های جوان هستند بر آموزش این زوج ها تاکید کرد و از دفتر اموربانوان استانداری خواست تا در قالب طرح رحمت آموزش های لازم را به زوجین جوان بدهند.