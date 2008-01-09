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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

دو مقاله علمی رئیس دانشگاه آزاد اراک در مجلات معتبر جهانی چاپ می شود

اراک - خبرگزاری مهر: دو مقاله علمی دکتر داود نوری شرق محقق اراکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برای چاپ در مجله معتبر علمی Phosphorus, sulfur and silicon and the revlated elements پذیرفته شد.

دکتر داود نوری شرق در گفتگو با خبرنگارمهر در اراک در این زمینه گفت : یکی از مقالات شامل تحقیق در خواص صورت بندی و پیکربندی 1و3و7و9 – تترافسفا- سیکلودودکا-1 و 2و 7و 8 –تتران. مطالعه ای با روش های مکانین کوانتومی آغازین وتحلیل NBO است که در حوزه علم شیمی بوده و نتایج آن شامل پایداری فرم (+)- 1- TB را نسبت به meso – TBCC به خوبی توصیف می کند.

وی عنوان کرد: مقاله دیگر با عنوان اثرات استریوالکترونی بر خواص صورت بندی 1 و3 دی اکسان ، 1و 3 و دی بتان ، 1و 3و دی دی سلنان، یک مطالعه با روش های مکانیک کوانتومی آغازین وتحلیل NBO است که نتایج آم گامی موثر درحوزه یافته های شیمی نوین است.

تاکنون 85 مقاله از دکتر داود نوری شرق در مجلات معتبر جهانی به چاپ رسیده است و در چند دوره به عنوان محقق وپژوهشگر برتر کشور معرفی شده است.

کد مطلب 617671

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