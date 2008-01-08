به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی حمیدی، صبح امروز در جمع خبرنگاران در عسلویه اظهار داشت: عملیات پیش راه اندازی واحد دوم پتروشیمی زاگرس آغاز شده و در نیمه اول سال آینده به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی با بیان این که با بهره‌ برداری از واحد دوم پتروشیمی زاگرس، سالانه یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن متانول تولید می‌شود، افزود: برای ساخت واحد دوم این مجتمع، ‪ ۱۳۵‬میلیون دلار هزینه می‌ شود.

حمیدی مجتمع پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سه میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن متانول را بزرگترین واحد تولید متانول جهان دانست و بیان داشت: این مجتمع با توجه به خوراک اولیه فراوان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساخته شده است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی زاگرس یادآور شد: با راه‌ اندازی واحد دوم این مجتمع، ظرفیت تولید متانول کشور از سه میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن به پنج میلیون تن افزایش می‌ یابد.

واحد اول پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن، اسفندماه سال گذشته به بهره برداری رسید.

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ‪ ۳۰‬ طرح‌ پتروشیمی استقرار می‌ یابد.