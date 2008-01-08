به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی حمیدی، صبح امروز در جمع خبرنگاران در عسلویه اظهار داشت: عملیات پیش راه اندازی واحد دوم پتروشیمی زاگرس آغاز شده و در نیمه اول سال آینده به بهره برداری میرسد.
وی با بیان این که با بهره برداری از واحد دوم پتروشیمی زاگرس، سالانه یک میلیون و ۶۵۰هزار تن متانول تولید میشود، افزود: برای ساخت واحد دوم این مجتمع، ۱۳۵میلیون دلار هزینه می شود.
حمیدی مجتمع پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سه میلیون و ۳۰۰هزار تن متانول را بزرگترین واحد تولید متانول جهان دانست و بیان داشت: این مجتمع با توجه به خوراک اولیه فراوان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساخته شده است.
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی زاگرس یادآور شد: با راه اندازی واحد دوم این مجتمع، ظرفیت تولید متانول کشور از سه میلیون و ۴۰۰هزار تن به پنج میلیون تن افزایش می یابد.
واحد اول پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰هزار تن، اسفندماه سال گذشته به بهره برداری رسید.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ۳۰ طرح پتروشیمی استقرار می یابد.
نظر شما