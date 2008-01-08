حدادعادل از زحمات مسئولان در رفع مشکلات ناشی از بارش برف تشکر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به فرا رسیدن 19 دی ماه سالروز قیام قهرمانانه مردم قم در سال 1356 اظهار داشت: همه می دانیم که مردم قم روحانیت، مراجع عظام در دفاع از مقام امام عزیز به پا خواستند و در واکنش نسبت به مقام توهین آمیزی که به دستور رژیم در روزنامه درج شده بود حرکتی عظیمی کردند که سرآغاز حرکتهای بعدی در تبریز و سایر شهرهای ایران شد، به صورت زنجیره ای از تظاهرات ادامه پیدا کرد و به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

وی یاد دلارو مردانی که این نقطه آغاز را ترسیم کردند گرامی داشت و به حجت الاسلام ناصری نماینده بابل که برادر وی جزو شهدای 19 دی ماه بودند تبریک و تسلیت گفت.

دکتر حداد عادل با اشاره به بارش برف در روزهای اخیر در کشور ، تصریح کرد: زحمات زیادی در این روزها برای مسافران و خودروهایی که در جاده ها تردد داشتند به وجود آمده است البته پیدایش این مشکلات در این مواقع طبیعی است اما جا دارد ما از زحمات مسئولان دولتی برای حل این گونه مشکلات تشکر کنیم .

وی با بیان اینکه تلاش زیادی صورت گرفته تا این که خسارت ها به حداقل برسد افزود : مسئولان مربوطه 12 هزار از مسافران در جاده ها مانده بودند و درمساجد و سایر جاها اسکان دادند.

رئیس مجلس همچنین از تلاش های استانداری ، وزارت راه و راهداری ، راه آهن ، وزارت بهداشت و درمان ، ارتش و سپاه که با نفربرهای زرهی مردم را نجات دادند و هلال احمر و مردم شریف روستاها و شهرها که هم وطنان خود را اسکان داده و پذیرایی کردند سپاسگزاری و خاطرنشان کرد: باید قدر دان زحمات کسانی باشیم که در سختی ها تلاش می کنند.

حداد عادل تاکید کرد: سعی کنیم در زمانی که برف سفید همه جا را فرا گرفته لااقل در اینگونه موارد سیاه نمایی نکنیم .

رئیس مجلس درادامه سخنان خود به سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی اشاره کرد و افزود: جا دارد از همه خصال جوانمردانه او ، پهلوانی ، افتخار آفرینی ، بینش سیاسی و مرام سیاسی و روحیه ضد استبدادی او و دیانت وی یاد کنیم .

وی گفت: تختی به خاطر جوانمردی، گذشت و اخلاق خود محبوب دل همه مردم ایران بود ودرگذشت شهبه انگیز او همواره داغی بر دل ایرانیان بوده و هست.

دکتر حداد عادل ابراز امیدواری کرد که روحیه تختی اسوه و الگویی برای همه ورزشکاران باشد و بدانند وقتی در صراط مستقیم جوانمردی و معنویت حرکت می کنند محبوب همه ملت خواهند بود.

وی با اشاره به سالروز قتل امیر کبیر گفت: ما احترام خود را به آن بزرگوار اعلام داشته و تصریح می کنیم فرصت برای بیان مقام و خدمات او کافی نیست.

دکترحداد عادل افزود: ملت ایران نام بزرگ و بلند امیرکبیر را فراموش نمی کنند و نفرین ابدی را نثار کسانی که نگذاشتند این بزرگمرد بیش از سه سال به ایران خدمت کند، می کنند.