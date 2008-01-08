مون بر کمک دیگر کشورها برای حل بحران لبنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد شب گذشته از رهبران لبنانی خواست که منافع حزبی و طائفه ای خود را پشت سر بگذارند و برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور و انتخاب رئیس جمهوری تلاش کنند.

وی ضمن ابراز تاسف و نگرانی از تاخیرهای مکرر در انتخاب رئیس جمهوری لبنان گفت: شکست گروههای لبنانی در دستیابی به توافق بر سر انتخاب رئیس جمهوری، توهینی به انتظارات ملت لبنان و جامعه بین المللی است.

دبیر کل سازمان ملل همچنین از پیشرفتهای خوب در مورد تشکیل دادگاه بین المللی ویژه برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان خبر داد و اعلام کرد که در فرصت مناسب اسامی قضات این دادگاه را اعلام خواهد کرد.

لازم به ذکر است که شخصیتهای موافق و مخالف دولت فؤاد سنیوره در لبنان از جمله "سعد الحریری" رئیس فراکسیون جناح اکثریت پارلمان و "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان از طرح کاری اتحادیه عرب استقبال کرده اند.

اتحادیه عرب عصر شنبه با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب "میشل سلیمان" فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شده بود.