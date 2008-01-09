تعرفه گذاری باید بر مبنای سرانه درمان واقعی تعیین شود

دکتر عابد فتاحی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر محور قرار گرفتن سلامت بر همه امور، به خبرنگار مهر، گفت: اگر این فرمایش مقام معظم رهبری را در همه برنامه ها و طرحها، اصل قرار دهیم، مشکلات عرصه سلامت حل خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که دولت وظیفه خود در زمینه بیمه ها را بر اساس تکلیف قانونی انجام نمی دهد، افزود: این وضعیت باعث می شود که پزشکان و بیمارستانها، بخشی از سال را در بلاتکلیفی به سر ببرند.

فتاحی همچنین با اذعان به اینکه تعرفه های غیر واقعی بر اساس سرانه درمان غیر واقعی است که از سوی دولت اعلام می شود، افزود: تعرفه گذاری باید بر مبنای سرانه واقعی صورت گیرد تا شاهد بروز مشکلات در حوزه بهداشت و درمان نباشیم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی بیمارستانهای دولتی، پایین بودن تعرفه است که منجر به ارائه خدمات با کیفیت پایین و در نتیجه رضایتمندی نسبی مردم می شود.

فتاحی با تاکید بر تعیین هزینه تمام شده خدمات پزشکی، افزود: برای تعیین سرانه واقعی درمان، می بایست فقط به مشکلات مردم در مراجعه به مراکز درمانی توجه داشت و از دخالت مسائل سیاسی در این عرصه پرهیز کرد.