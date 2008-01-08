  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

/ در ابتدای سال 2008 /

استاد دانشگاه تهران به عنوان دانشمند بین المللی برگزیده شد

استاد دانشگاه تهران به عنوان دانشمند بین المللی برگزیده شد

دکتر پرویز نوروزی دانشیار دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران توسط مؤسسه اطلاعات علمی از ژانویه 2008 به عنوان دانشمند بین المللی برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز نوروزی دانشیار دانشگاه تهران است. وی کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری خود را از دانشگاه انیوساسکاچبان اخذ کرده است.

بر اساس آماری که از سوی ISI در سال 2007 در مورد چاپ مقالات در زمینه حسگرهای اختصاصی یونی منتشر کرد، دانشگاه تهران توانست رتبه قابل توجهی در دنیا کسب کند.

این موفقیت دانشگاه تهران توسط مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران و از سوی دکتر محمدرضا گنجعلی و دکتر پرویز نوروزی به دست آمده است.

بر اساس این بررسی دکتر گنجعلی (دارنده مقام دوم کشوری در بین 10 دانشمند بین المللی کشور) موفق شد رتبه اول ISI را در زمینه چاپ مقاله در مورد حسگرهای اختصاصی و دکتر پرویز نوروزی رتبه چهارم جهانی را در زمینه حسگرهای الکترودهای اختصاصی یونی کسب کردند.

کد مطلب 617712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها