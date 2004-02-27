داريوش باباييان: هر مجموعه بسته اي محكوم به شكست است

داريوش باباييان، تهيه كننده فيلم در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: متاسفانه در گذشته ، حال و صد در صد در آينده، هر جا كه آدم هاي دولتي يا حتي اشخاصي كه به طور مستقل عمل كرده اند اشراف لازم را بر كار خود نداشته اند، موفق به نگهداري و نگهباني از هيچ كيان يا مقوله اي نشده اند، مگر اينكه پايه و اساس اين فعاليت مجموعه اي از فعالان بخش خصوصي و با تجربه ها را در بر بگيرد.

وي خاطر نشان ساخت: تشكل هايي كه قصد فعاليت در زمينه مسايل كلان سينما را دارند بايد از حرفه اي هايي استفاده كنند كه از تجربه لازم در زمينه اين مقوله بهره مند هستند. وگرنه حمايت از فيلم هايي كه با سرمايه گذاري هاي ميلياردي تهيه و توليد مي شود، ضربه اي به سينما مي زند كه ديگر توليدات اين عرصه را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. اين نوع عملكرد شرايطي را به وجود خواهد آورد كه چه حرفه اي ها و چه ساير تازه كارها نمي توانند به روي پاي خود بايستند و چرخه توليد سينماي ملي با مشكل مواجه خواهد شد.

وي با ييان اينكه وقتي صحبت از سينماي ملي است بايد تمامي توليدات آن مد نظر قرار بگيرد، تاكيد كرد: بر اساس نگاه هاي خاص و تعريف شده اي كه به سينماي ملي مي شود، تنها آثاري معدود از سينماي ايران مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حالي كه كلمه ملي به تمامي آثار يك كشور اطلاق مي گردد. اين گونه تشكل ها به سينماي عام توجهي نشان نمي دهند و اين امر با نگاه ملي به سينما منافات دارد و اگر در روند كار بنياد حمايت سينماي ملي اين نگاه جامع و فراگير وجود نداشته باشد، در اهداف خود موفق نخواهد شد.

وي درباره بسته بودن سيستم اين بنياد يادآور شد: بسياري از اين تشكل ها فقط براي پر كردن وقت است. سينماي ملي از فيلم هايي تشكيل مي شود كه به صورت مداوم توليد مي شوند و در آنها وقفه هاي طولاني وجود نداشته باشد. اگر كارگرداني كه هر سال يك فيلم مي سازد، از نظر وضعيت و شرايط توليد در كنار كارگرداني قرار بگيرد كه هر 10 سال يك بار، يك فيلم توليد مي كند، در نهايت عملكرد ملي گرايانه سينما مخدوش مي شود.