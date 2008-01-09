38 هزار لرستانی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند

بهرام نجفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 10 هزار و 33 نفر از طریق مراکز ثابت، هزار و 844 نفر از طریق مراکز سیار ، 399 نفر در زندان های استان، 393 در پادگان ها و دو هزار و 508 نفر از طریق صنایع استان از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و 709 نفر در قالب طرح هجرت در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای استان تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

نجفی زاده با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در قالب 11 رشته مهارتی در مراکز آزاد تحت نظر فنی و حرفه ای استان به کارآموزان داده شده است، اظهار داشت: طی 9 ماهه اول امسال 18 هزار و 354 نفر در کلاس های آموزشی این مراکز شرکت کردند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان در پایان یادآور شد: بیش ترین کارآموزان با 10 هزار و 770 نفر مربوط به رشته فناوری اطلاعات و کمترین متقاضیان آموزش مربوط به رشته امور مالی با 10 نفر کارآموز بوده است.