  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۳۴

38 هزار لرستانی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان گفت: در 9 ماهه اول امسال 38 هزار و 240 نفر کارآموز لرستانی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

بهرام نجفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 10 هزار و 33 نفر از طریق مراکز ثابت، هزار و 844 نفر از طریق مراکز سیار ، 399 نفر در زندان های استان، 393 در پادگان ها و دو هزار و 508 نفر از طریق صنایع استان از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و 709 نفر در قالب طرح هجرت در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای  استان تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

نجفی زاده با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در قالب 11 رشته مهارتی در مراکز آزاد تحت نظر فنی و حرفه ای استان به کارآموزان داده شده است، اظهار داشت: طی 9 ماهه اول امسال 18 هزار و 354 نفر در کلاس های آموزشی این مراکز شرکت کردند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان در پایان یادآور شد: بیش ترین کارآموزان با 10 هزار و 770 نفر مربوط به رشته فناوری اطلاعات و کمترین متقاضیان آموزش مربوط به رشته امور مالی با 10 نفر کارآموز بوده است.

کد مطلب 617723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها