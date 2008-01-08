  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

در جلسه علنی امروز؛

مجلس تبعیض میان بیمه شدگان واحدهای صنعتی و تولیدی را رفع کرد

با تصویب مجلس کار فرمایان کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی مجاز شدند بیمه شدگان کلیه صندوق های بازنشستگی با سابقه 25 سال به بالا را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان دو فوریت این طرح استفساریه را درجلسات قبل بررسی و تصویب کرده بودند.

با تصویب مجلس برای رفع تبعیض میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های واجد شرایط کار فرمایان کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه پیدا کردند بیمه شدگان بالای 25 سال سابقه را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته نمایند.

بر این اساس دولت موظف شد حق بیمه نیمی از پنج سال سابقه باقی مانده را بپردازد.

کد مطلب 617732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها