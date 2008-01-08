مجلس تبعیض میان بیمه شدگان واحدهای صنعتی و تولیدی را رفع کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان دو فوریت این طرح استفساریه را درجلسات قبل بررسی و تصویب کرده بودند.

با تصویب مجلس برای رفع تبعیض میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های واجد شرایط کار فرمایان کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه پیدا کردند بیمه شدگان بالای 25 سال سابقه را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته نمایند.

بر این اساس دولت موظف شد حق بیمه نیمی از پنج سال سابقه باقی مانده را بپردازد.