به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایش "مرغابی وحشی" اعلام کرد از همین هفته روزهای پنجشنبه و جمعه این نمایش دو اجرا در ساعت‌های 16:30 و 19:15 دارد و اجرای نمایش در سایر روزهای هفته کماکان ساعت 19:15 خواهد بود.

روز یکشنبه 16 دی قبل از شروع نخستین اجرای نمایش "مرغابی وحشی"، مهرداد رایانی مخصوص مدیر مجموعه تئاتر شهر در جمع تماشاگران این نمایش حاضر شد و ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی تالار چهارسو و مجموعه تئاتر شهر، از تمام کسانی که تلاش کردند فعالیت‌های نمایشی در مجموعه مجددا آغاز شود قدردانی کرد.

برهانی مرند کارگردان نمایش نیز با اظهار خرسندی از اینکه چراغ‌های تئاتر شهر پس از مدت‌ها مجددا روشن شده از گروهها و هنرمندانی یاد کرد که به دلیل تعطیلی تئاتر شهر نتوانستند روی صحنه بروند و بسیاری از کارها متوقف ماند و تعدادی از گروهها به همین دلیل تعطیل شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر سال به صورت مشترک با کورش نریمانی آثاری را به صحنه می‌بردند، از مسئولین خواست قدر هنرمندانی نظیر نریمانی را بیشتر بدانند و اجرای اول نمایش "مرغابی وحشی" را به وی تقدیم کرد. برهانی مرند همچنین برای پاسداشت نام و خاطره زنده‌یاد اکبر رادی گروه نمایش "مرغابی وحشی" هر شب قبل از آغاز اجرا یک دقیقه سکوت می‌کنند.