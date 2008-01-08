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۱۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

تیم ملی راهی قطر شد / ایران - قطر پنجشنبه در دوحه

تیم ملی راهی قطر شد / ایران - قطر پنجشنبه در دوحه

تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته عازم این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط نامساعد جوی شهر تهران برگزاری دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و قطر طی هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران ممکن نبود تا به دنبال توافق مسئولان دو فدراسیون، دیدار دوستانه آنها در قطر انجام شود.

به همین خاطر ساعت 21 شب گذشته کاروان تیم ملی فوتبال ایران که جمعی 37 نفره از بازیکنان و کادر همراه را شامل می شد از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم دبی شد و پس از اقامتی کوتاه در این شهر ساعت 2:30 امارات را به مقصد دوحه ترک کرد.

بر اساس برنامه دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و قطر روز پنجشنبه هفته جاری ساعت 17:45 (به وقت دوحه) در ورزشگاه السد دوحه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 617794

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