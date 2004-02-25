نتايج آزمون كارشناسي ارشد تا 20 ارديبهشت ماه اعلام مي شود

دكتر حسين پور كاظمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : آزمون كارشناسي ارشد از امروز تا بعداز ظهر روز جمعه 8 اسفند ماه در 118 رشته آموزشي در سراسر كشور برگزار مي شود.

وي افزود:" داوطلباني كه تابه حال موفق به دريافت كارت ورود به آزمون نشده اند مي توانند به محل دريافت كارت كه قبلا در پيك سنجش اعلام شده است مراجعه و نسبت به دريافت كارت خود اقدام كنند.

پوركاظمي با بيان اينكه هنوز ظرفيت پذيرش مشخص نيست ، اظهارداشت : اسامي سه برابر ظرفيت داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي شوند حداكثر تا 20 ارديبهشت ماه به صورت كارنامه در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و ظرفيت پذيرش نيز پس از انتخاب رشته مشخص خواهد شد .

وي افزود:" 330 هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد سال 83 دانشگاههاي سراسري ثبت نام كرده اند اما به دليل اينكه برخي از داوطلبان دو رشته را برگزيده اند لذا تعداد كساني كه عملا در آزمون شركت مي كنند 390 هزار نفر است.