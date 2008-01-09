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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۹:۳۷

در اولین ساعات ثبت نام؛

سید علی ریاض داوطلب نمایندگی تهران در مجلس شد

سید علی ریاض داوطلب نمایندگی تهران در مجلس شد

سید علی ریاض نماینده کنونی مجلس پس از ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم گفت: از قرار گرفتن نام خود در لیست جبهه متحد اصولگرایان بی اطلاعم اما به تکلیف خود عمل کرده و در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردم.

به گزارش خبرنگار مهر  مستقر در فرمانداری تهران ، سید علی ریاض در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم صحبتی از سوی اصولگرایان با وی شده است یا خیر ؟ گفت: بنده در لیست انجمن اسلامی پزشکان ایران بودم و از سوی دو تا سه جریان حاضر در جبهه متحد نیز کاندیدا هستم.

این عضو شاخص فراکسیون اکثریت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره ترکیب مجلس هشتم گفت: ترکیب این مجلس را مردم معین می کنند اما پیش بینی بنده این است که مجلس هشتم مجلسی اصولگرا خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: اگر چه ما در مجلس هفتم نتوانستیم مطالبات مردم را به طور کامل بخصوص در مسائل تورم محقق کنیم اما بنده اعتقاد دارم وحدت اصولگرایان خروجی مناسبی در مجلس هشتم خواهد داشت.

نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: درست است که مسئله تورم مشکل اصلی کشور است و بنده به عنوان یک نماینده از این مسئله خجالت زده هستم اما همه اصولگرایان توان خود را برای حل مشکلات کشور در مجلس هشتم گذاشته اند.

ریاض خاطر نشان کرد: از سوی جبهه متحد منشوری برای مجلس هشتم نوشته شده که افق خوبی خواهد داشت.

وی در پایان الویت های کاری خود در مجلس هشتم را پرداختن به مسئله مسکن و معیشت مردم و حل این مسائل عنوان کرد.

کد مطلب 617857

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