ملکی و صارمی به "تاوان" پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "تاوان" این روزها در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و تاکنون حضور بازیگرانی چون بهناز جعفری، کاظم بلوچی، تورج فرامرزی و بهرام ابراهیمی در آن قطعی شده است.

قرار بود تولید این فیلم از 20 دی‌ماه در شمال کشور آغاز شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی کلید خوردن آن به اواخر این ماه موکول شد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده "تاوان" 20 روز در شمال مقابل دوربین حسنعلی اسدی می‌رود و ادامه کار در تهران پی گرفته می‌شود.

"تاوان" با موضوع جنگل و جنگلبانی است، داستان دو خانواده را به تصویر می‌کشد که دچار مشکلات روزمره شده‌اند. فیلمنامه را منوچهر هادی نوشته و تهیه‌کنندگی آن نیز بر عهده جعفر پهلوان و هادی است. غفاری تاکنون چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده که از میان آنها می‌توان به "عبور ممنوع" اشاره کرد.