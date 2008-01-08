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۱۸ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

محمدی ایلامی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد

محمدی ایلامی ظهر امروز برای حضور درانتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدی ایلامی ظهر امروز با حضور در ستاد انتخابات کشور برای شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان که همزمان با انتخابات مجلس هشتم در تاریخ 24 اسفند برگزار می شود برای حوزه انتخابیه ایلام ثبت نام کرد.

 

کد مطلب 617896

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