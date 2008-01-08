مشکلات اقتصادی از مهمترین دغدغه جوانان در امر ازوداج است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسن آصفری ظهر امروز در ستاد ساماندهی ازدواج جوانان شهرستان اراک با اشاره به اینکه آمار پایین ازدواج در این شهرستان نگران کننده است، افزود: بیکاری نیز مهم ‌ترین مشکل جوانان در امر ازدواج است و دستگاه ها باید بر روی ایجاد فرهنگ سازی برای ازدواج های پایدار درجامعه تلاش نمایند.

وی اظهار داشت: دولت نهم به این مهم توجه کرده و در همین راستا صندوق مهر امام‌ رضا (ع) را راه ‌اندازی و فعال کرده است.

آصفری عنوان کرد: تروج فرهنگ ازدواج آگاهانه و آسان، جلوگیری‌ از رواج سنتهای اشتباه در امر ازدواج، حمایت از تولیدات فرهنگی، تقویت توسعه و مشارکتهای مردمی، توانمندسازی دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت ‌های زندگی برای جوانان و توجه بانکهای عامل به پرداخت تسهیلات به‌ اقشارکم درآمد ازمهم ‌ترین راهکارهای توسعه و رشد ازدواج جوانان است.

در این نشست که مسئولان دستگاههای اجرایی و چهره‌های فرهنگی و علمی حضور داشتند، مقرر شد که طرحی هدفمند در راستای اجرای ازدواج آسان تهیه شود.