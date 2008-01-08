  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

مشکلات اقتصادی از مهمترین دغدغه جوانان در امر ازوداج است

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اراک گفت: گرانی مسکن و اجاره بها، مشکلات اقتصادی و فرهنگی از مهمترین دغدغه های جوانان در امر ازدواج است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسن آصفری ظهر امروز در ستاد ساماندهی ازدواج جوانان شهرستان اراک با اشاره به اینکه آمار پایین ازدواج در این شهرستان نگران کننده است، افزود: بیکاری نیز مهم ‌ترین مشکل جوانان در امر ازدواج است و دستگاه ها باید بر روی ایجاد فرهنگ سازی برای ازدواج های پایدار درجامعه تلاش نمایند.

وی اظهار داشت: دولت نهم به این مهم توجه کرده و در همین راستا صندوق مهر امام‌ رضا (ع) را راه ‌اندازی و فعال کرده است.

آصفری عنوان کرد: تروج فرهنگ ازدواج آگاهانه و آسان، جلوگیری‌ از رواج سنتهای اشتباه در امر ازدواج، حمایت از تولیدات فرهنگی، تقویت توسعه و مشارکتهای مردمی، توانمندسازی دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت ‌های زندگی برای جوانان و توجه بانکهای عامل به پرداخت تسهیلات به‌ اقشارکم درآمد ازمهم ‌ترین راهکارهای توسعه و رشد ازدواج جوانان است.

در این نشست که مسئولان دستگاههای اجرایی و چهره‌های فرهنگی و علمی حضور داشتند، مقرر شد که طرحی هدفمند در راستای اجرای ازدواج آسان تهیه شود.

کد مطلب 617912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها