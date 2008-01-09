قدرت نمایی سونی اریکسون با ارائه 3 مدل جدید تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی اریکسون تولید کننده جهانی تلفن همراه در نمایشگاه CES که از 7 ژانویه در لاس وگاس آمریکا آغاز به کار کرده است، سه مدل جدید از تلفنهای همراه خود را به نمایش گذاشت.

این سه مدل جدید Z555، W760 واکمن تاشو و W350i واکمن است.

مدل Z555 یک تلفن همراه سه باند "جی اس ام" با طراحی "صدف مانند" مجهز به فناوری "کنترل حرکت" است. فناوری "کنترل حرکت" این امکان را برای کاربر فراهم می کند که برخی از عملکردهای با حرکات کوچک را فرماندهی و کنترل کند.

همچنین این مدل مجهز به دوربین عکاسی 3/1 مگاپیکسلی، بلوتوث و یک صفحه نمایشگر کوچک OLED (دیودهای ساطع کننده نور) خارجی است که روی آن امکان مشاهده عملکردهای مختلف وجود دارد.

براساس گزارش کاتاوب، دومین مدلی که سونی اریکسون در نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی 2008 لاس وگاس معرفی کرده W760 است که یک تلفن همراه مدل "تاشو" از سری محصولات واکمن است. این مدل از اتصالات HSDPA حمایت می کند و مجهز به گیرنده "جی پی اس" یکپارچه و نرم افزار جستجوی "راه یاب" (Wayfinder) است.

از دیگر ویژگیهای فنی این محصول می توان به رادیو اف ام، دوربین 2/3 مگاپیکسلی، حافظه قابل افزایش با کارت حافظه، بلندگوهای استریو و فناوری SensMe اشاره کرد.

سومین مدلی که سونی اریکسون در این نمایشگاه عرضه کرده است W350 نام دارد. این مدل، یک تلفن همراه مجهز به برنامه دسته بندی فایلهای عکس با امکان کنترل پخش کننده چندرسانه ای یکپارچه، دوربین 3/1 مگاپیکسلی، رادیو "اف ام"، بلوتوث و 14 مگابایت حافظه داخلی و قابلیت نصب کارت حافظه است.