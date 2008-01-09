مطالعات اولیه ایجاد مناطق نمونه گردشگری در زنجان آغاز می شود

فرهنگ فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: ایجاد مناطق نمونه گردشگری در راستای حذف الگوهای سنتی و توجه به الگوهای جدید و با انگیزه ایجاد یک فضای مناسب و مجهز برای گردشگران داخلی و خارجی برای اولین بار در ماده هشت قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به منظور افزایش مدت اقامت گردشگران و فراهم آوردن زمینه توسعه پایدار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی در مناطق مستعد، محورها و قطبهای گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته استان، مناطق مستعدی همچون محدوده سد گلابر شهرستان ایجرود، حاشیه علی بلاغی شهرستان ابهر، سد خلیفه لو شهرستان خرمدره و حاشیه قلعه بهستان شهرستان ماهنشان را به عنوان مناطق نمونه گردشگری استانی و مناطق محدوده غار کتله خور در شهرستان خدابنده و گنبد سلطانیه ابهر را به عنوان مناطق نمونه گردشگری بین المللی تعیین و برای تصویب به هیات دولت ارائه شد.

فرخی افزود: این مناطق در دور اول سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به استان زنجان در اردیبهشت ماه سال 85 به تصویب رسید.

رئیس سازمان میراث فر هنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این مناطق از محل اعتبارات استانی و ملی توسط مشاوران با نظارت عالی این سازمان و بر اساس شرح خدمات مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگری استان در دست مطالعه است.

فرخی افزود: به زودی پس از مطالعه و جانمایی سایت های گردشگری در این مناطق برای واگذاری آنها به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور ایجاد زیر ساختهای گردشگری در راستای جذب و ماندگاری گردشگران در استان اقدام خواهد شد.