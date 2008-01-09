به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سیتیزن، براساس طرحهایی که از سوی هیزل بلیرز وزیر جوامع و دولت محلی اعلام شده، زنان به منظور ممانعت از افراط ‌گرایی جوانان در کلاسهای مدیریت حضور می‌یابند.

دولت به مقامات محلی اعلام کرده که از بخشی از بودجه‌های خود برای کمک به این برنامه استفاده کنند. بخشی از این برنامه حضور زنان در تجارب تجاری به منظور ارتقای توانایی‌ها ومهارتهای آنها است.

بخش دیگر به گروههای بحث و گفتگو ارتباط دارد تا بیشتر مسلمانان نگرانی‌های خود را با سایر افراد مطرح کرده و بیشتر از گذشته در جوامع خود حضور داشته باشند.

جک استراو وزیر دادگستری که حدود دوسال پیش حجاب زنان را مانعی برای انسجام اجتماعی توصیف کرده بود، گفت: زنان نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا کرده و این ابتکار عمل باعث می‌شود صدای آنها در جوامع خود به گوش سایر افراد نیز برسد.

وی افزود: این برنامه فرصتی برای زنان فراهم می‌کند تا نفوذ خود را در جامعه به عنوان خواهران، مادران و دوستان به اثبات برسانند.

چندی پیش گروه مشورتی و ملی زنان مسلمان متشکل از 19 زن مسلمان در لندن تشکیل جلسه داد تا به بحث و بررسی موضوعات و نگرانی‌هایی که بر زندگی زنان مسلمان در بریتانیا تأثیر گذاشته بپردازد. تشکیل کلاسهای مدیریتی برای زنان مسلمان بخشی از اهداف این گروه مشورتی بود.