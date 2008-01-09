انگلیس حق اخراج دانشجویان خارجی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان چینی و هندی در میان صدها هزار دانشجویان خارجی قرار دارند که همه ساله برای ادامه تحصیل راهی انگلیس می شوند.

با این حال منتقدان می گویند بسیاری از آنها از ویزای دانشجویی به عنوان ابزاری برای ورود به بازار کار انگلیس استفاده می کنند و در ادامه با پایان تحصیلاتشان از ترک انگلیس خودداری می کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جاناتان لیندلی در این خصوص افزود : باید با این دانشجویان به گونه دیگر رفتار شود و اقدامی در راستای اخراج آنها صورت نگیرد.

اظهار نظر اخیر این مقام انگلیسی با اعتراضاتی نیز روبرو شده است.