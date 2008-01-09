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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۸

مدارس خراسان شمالی تا پایان هفته جاری تعطیل شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی گفت: تمام مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی در استان خراسان شمالی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری تعطیل است.

ماشاء الله طالبی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این تصمیم از سوی شورای آموزش و پرورش استان خراسان شمالی که به ریاست استاندار این استان تشکیل شد، اتخاذ شده است.

وی عنوان کرد: برودت هوا و یخبندان شدن سطح جاده های برون شهری خراسان شمالی، احتمال بروز مشکلاتی را برای دانش آموزان به دنبال دارد که با درایت مدیریت ارشد استان، آموزشگاه ها تعطیل شده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: وضعیت مدارس برای هفته آینده پس از بررسی در شورای آموزش پرورش و مطابق با وضعیت جوی تصمیم گیری می شود و در شرایط فعلی مدارس از شنبه باز است.

کد مطلب 618045

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