مدارس خراسان شمالی تا پایان هفته جاری تعطیل شد

ماشاء الله طالبی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این تصمیم از سوی شورای آموزش و پرورش استان خراسان شمالی که به ریاست استاندار این استان تشکیل شد، اتخاذ شده است.

وی عنوان کرد: برودت هوا و یخبندان شدن سطح جاده های برون شهری خراسان شمالی، احتمال بروز مشکلاتی را برای دانش آموزان به دنبال دارد که با درایت مدیریت ارشد استان، آموزشگاه ها تعطیل شده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: وضعیت مدارس برای هفته آینده پس از بررسی در شورای آموزش پرورش و مطابق با وضعیت جوی تصمیم گیری می شود و در شرایط فعلی مدارس از شنبه باز است.