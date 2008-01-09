سیاست خارجی بوش فلج است / همه از تغییر سیاستمداران آمریکا استقبال می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "زود دویچه سایتونگ" ،"مادلین آلبرایت" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا درگفتگو با خبرگزاری dpa آلمان دراین باره اظهار داشت: سیاست خارجی بوش پیشرفتی در شرایط جهانی ایجاد نکرده و بوش در این زمینه به مرغابی فلج و بی رمقی تبدیل شده است.

وی در ادامه از دلایل عدم موفقیت سیاست خارجی بوش در مسائل خاورمیانه به بی اطلاعی وی از خصوصیات و ویژگیهای سیاست و فرهنگ در این منطقه اشاره کرد.

"آلبرایت" در قسمت دیگری از گفتگوی خود ضمن اشاره به سفر چند روزه بوش در روزهای آتی به خاورمیانه و اظهارشک به کسب موفقیت وی در رفع مناقشات این منطقه تصریح کرد: بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری اش تقریبا به مسائل و مناقشات این منطقه بی اعتنا بود و مدت تقریبا هفت سال هیچ اقدامی برای حل این مشکلات نکرد و حالا دیگر خیلی دیر شده است.

آلبرایت درادامه با انتقاد شدید ازسیاستهای بوش اظهار داشت: بوش با سیاستهای نادرستش کوهی از مسائل و مشکلات را پیش روی رئیس جمهوری بعدی آمریکا قرار داده و رهبری و حیثیت و اعتبار آمریکا را خدشه دار کرد. با توجه به این کوه عظیم مشکلات ماه عسل رئیس جمهوری بعدی آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید.

وی افزود بسیاری از سیاستمداران دنیا آرزوی تغییر و تحول در آمریکا را دارند.