به گزارش خبرنگار مهر، نشست اضطراری کمیته اجرایی فدراسیون کشتی روز گذشته به ریاست محمدرضا یزدانی خرم در محل فدراسیون تشکیل شد و با توجه به باز بودن کلیه مسیرهای اصلی منتهی به شهر اصفهان و ورود بیش از 90 درصد از کشتی گیران و با توجه به تأکید کادر فنی، کمیته اجرایی فدراسیون تصمیم گرفت تا مسابقات بدون تأخیر و در همان روز بیستم دی ماه در اصفهان برگزار شود.

براساس این گزارش، کمیته اجرایی فدراسیون کشتی با در نظر گرفتن تمامی جوانب در برگزاری مسابقات در همان روز تأکید کرد و اسامی داوران و کادر اجرایی رقابتها را نیز به شرح زیر معرفی کرد:

سید محمد یوسف نژاد، علی اکبر طهماسبی، محمدابراهیم امامی، بهمن طالبی، باقر بهزادنژاد، عین‌اله محمدی، ایرج منصوری، طاهر محمدعلی زنگنه، محمدعابد هاشمی نسب، هیبت علی زرگری پور (همگی از تهران) - علی تبریزیان (خراسان رضوی)- محمود کوه ‌دره‌ای (کرمانشاه) - علی زارع شریف (اصفهان) - محمد عادل‌پور (زنجان) - قدرت نهاوندیان و موسی بابایی (مازندران

رحیم عظیمی و مهدی خالدی ناظرین این مسابقات هستند و کلنیک داوری نیز ساعت 8 صبح روز پنج‌شنبه 20 دی ماه در محل سالن مسابقات برگزار می‌شود.