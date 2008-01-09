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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد فردا برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد فردا برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان طبق موعد مقرر روز پنج‌شنبه 20 دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اضطراری کمیته اجرایی فدراسیون کشتی روز گذشته به ریاست محمدرضا یزدانی خرم در محل فدراسیون تشکیل شد و با توجه به باز بودن کلیه مسیرهای اصلی منتهی به شهر اصفهان و ورود بیش از 90 درصد از کشتی گیران و با توجه به تأکید کادر فنی، کمیته اجرایی فدراسیون تصمیم گرفت تا مسابقات بدون تأخیر و در همان روز بیستم دی ماه در اصفهان برگزار شود.

براساس این گزارش، کمیته اجرایی فدراسیون کشتی با در نظر گرفتن تمامی جوانب در برگزاری مسابقات در همان روز تأکید کرد و اسامی داوران و کادر اجرایی رقابتها را نیز به شرح زیر معرفی کرد:

سید محمد یوسف نژاد، علی اکبر طهماسبی، محمدابراهیم امامی، بهمن طالبی، باقر بهزادنژاد، عین‌اله محمدی، ایرج منصوری، طاهر محمدعلی زنگنه، محمدعابد هاشمی نسب، هیبت علی زرگری پور (همگی از تهران) - علی تبریزیان (خراسان رضوی)-  محمود کوه ‌دره‌ای (کرمانشاه) -  علی زارع شریف (اصفهان) -  محمد عادل‌پور (زنجان) -  قدرت نهاوندیان و موسی بابایی (مازندران

رحیم عظیمی و مهدی خالدی  ناظرین این مسابقات هستند و کلنیک داوری نیز ساعت 8 صبح روز پنج‌شنبه 20 دی ماه در محل سالن مسابقات برگزار می‌شود.

کد مطلب 618049

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